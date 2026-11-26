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26.11.2026 06:31:29
Diana Shipping vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Diana Shipping hat am 25.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,02 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Diana Shipping ein EPS von 0,050 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 61,1 Millionen USD – ein Plus von 17,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Diana Shipping 51,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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