Diana Tea präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Diana Tea lud am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,97 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,89 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 293,6 Millionen INR gegenüber 217,1 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at