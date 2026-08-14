Diana Tea stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Diana Tea hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 3,68 INR. Im letzten Jahr hatte Diana Tea einen Gewinn von 1,11 INR je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Diana Tea 261,8 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 30,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 200,2 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at