Diana, William, Harry: Fotos von letzter "The Crown"-Staffel

LOS ANGELES (dpa-AFX) - Einen Monat vor dem Start der finalen Staffel der britischen Royalserie "The Crown" hat Netflix Fotos der wichtigsten Figuren veröffentlicht. Darauf sind unter anderem Prinz William (Rufus Kampa) und Prinz Harry (Fflyn Edwards) an der Seite ihrer Mutter, Prinzessin Diana (Elizabeth Debicki), zu sehen. Der Streamingdienst postete acht neue Bilder am Montag (Ortszeit) auf der Plattform X, ehemals Twitter. Neben Imelda Staunton in der Rolle als Königin Elisabeth II. wird auch Dianas späterer Partner Dodi Al-Fayed, gespielt von Khalid Abdalla, vorgestellt.

Wie Netflix kürzlich bekanntgab, sind die ersten vier Folgen der letzten Staffel ab dem 16. November abrufbar, die Folgen fünf bis zehn ab dem 14. Dezember. Die seit 2016 laufende Serie über die britische Monarchie hat bereits zahlreiche Preise gewonnen, darunter mehrere Emmys und Golden Globes.

In den ersten Folgen der sechsten Staffel geht es um Queen Elizabeth II. in den Jahren 1997 bis 2005 und um das Leben von Prinzessin Diana, ihre Beziehung zu Dodi Al-Fayed und den Tod der beiden 1997 bei einem Autounfall in Paris. In den späteren Folgen stehen der Umgang mit dem Tod von Prinzessin Diana, das Goldene Thronjubiläum der Königin und die Hochzeit von Prinz Charles (Dominic West) und Camilla Parker Bowles (Olivia Williams) im Fokus. Ed McVey und Meg Bellamy verkörpern Prinz William und Kate Middleton als junges Paar.

Als Regisseure sind unter anderem Alex Gabassi und der deutsche Filmemacher Christian Schwochow an Bord.

