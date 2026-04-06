Dianthus Therapeutics Aktie
WKN DE: A3ERZ4 / ISIN: US2528281080
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06.04.2026 21:27:17
Dianthus Therapeutics CFO Sells $9.5 Million in Stock
Ryan Savitz, executive vice president, chief financial officer, and chief business officer of Dianthus Therapeutics (NASDAQ:DNTH), reported the sale of 114,367 shares of common stock for approximately $9.49 million via open-market disposition on March 31, 2026, as disclosed in this SEC Form 4, filed on April 1.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($83.00).* One-year price change calculated using April 1, 2026, as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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