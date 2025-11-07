Dianthus Therapeutics gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Dianthus Therapeutics gab am 05.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Dianthus Therapeutics vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,97 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,740 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 81,57 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at