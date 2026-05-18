Dianthus Therapeutics Aktie

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WKN DE: A3ERZ4 / ISIN: US2528281080

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18.05.2026 19:13:34

Dianthus Therapeutics Is Up 320% in a Year. One Major Investor Just Reduced Its Stake but Still Seems Bullish

Octagon Capital Advisors cut its stake in Dianthus Therapeutics (NASDAQ:DNTH) by 470,000 shares, an estimated $27.22 million trade based on quarterly average pricing, according to a May 15, 2026 SEC filing.According to a SEC filing dated May 15, 2026, Octagon Capital Advisors reduced its holding in Dianthus Therapeutics by 470,000 shares during the first quarter. The estimated value of the shares sold was $27.22 million, based on the average closing price for the quarter. The quarter-end value of the remaining stake rose by $63.77 million, a change reflecting both share sales and stock price appreciation.Dianthus Therapeutics, Inc. is a clinical-stage biotechnology company based in New York City, specializing in the development of monoclonal antibody therapies for severe immune-mediated diseases. The company leverages proprietary research to advance its pipeline, aiming to address unmet medical needs in neuromuscular and inflammatory conditions.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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