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06.11.2026 06:31:28
Dianthus Therapeutics präsentierte Quartalsergebnisse
Dianthus Therapeutics ließ sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Dianthus Therapeutics die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,81 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,970 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 202,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,4 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,2 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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