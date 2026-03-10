|
Dianthus Therapeutics stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Dianthus Therapeutics hat am 09.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,43 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,810 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 78,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 4,200 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -2,550 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 67,31 Prozent zurück. Hier wurden 2,04 Millionen USD gegenüber 6,24 Millionen USD im Vorjahr generiert.
