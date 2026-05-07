Dianthus Therapeutics verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Dianthus Therapeutics hat am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,85 USD gegenüber -0,820 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 60,34 Prozent auf 0,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at