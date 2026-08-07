Dianthus Therapeutics verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Dianthus Therapeutics veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,90 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Dianthus Therapeutics ein EPS von -0,880 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 0,8 Millionen USD gegenüber 0,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at