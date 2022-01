Dic Asset will Immobilienholding VIB Vermögen übernehmen

FRANKFURT/NEUBURG (dpa-AFX) - Das Immobilienunternehmen DIC Asset will die Mehrheit an der Immobilienholding VIB Vermögen übernehmen. Das SDax-Unternehmen (SDAX) will den VIB-Aktionären je Anteilsschein 51 Euro anbieten, wie es am Montag in Frankfurt mitteilte. Geplant ist keine Komplettübernahme, sondern nur ein Teilangebot. Nach dem Vollzug will Dic Asset rund 51 Prozent der VIB-Aktien halten. Derzeit besitzt das Unternehmen nach eigenen Angaben bereits rund 10,05 Prozent an der VIB und ist damit laut Mitteilung der größte bekannte Einzelaktionär des Unternehmens aus Neuburg an der Donau.

Um die Übernahme zu stemmen, plant Dic Asset eine Kapitalerhöhung um bis zu zehn Prozent des Grundkapitals sowie die Aufnahme von Fremdkapital.