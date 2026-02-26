26.02.2026 06:31:29

DIC India präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

DIC India hat am 24.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,96 INR, nach 7,79 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,32 Milliarden INR – ein Plus von 5,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DIC India 2,19 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 18,93 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte DIC India ein EPS von 21,29 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,79 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 8,92 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:04 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert
12:07 Diese US-Aktien stehen bei der UBS im vierten Quartal 2025 im Fokus
25.02.26 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt am Freitag nach, wogegen der deutsche Leitindex aufwärts tendiert. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen