DIC India präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

DIC India hat am 24.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,96 INR, nach 7,79 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,32 Milliarden INR – ein Plus von 5,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DIC India 2,19 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 18,93 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte DIC India ein EPS von 21,29 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,79 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 8,92 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at