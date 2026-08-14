DIC India: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

DIC India hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 15,54 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DIC India noch ein Gewinn pro Aktie von 4,75 INR in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 2,84 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte DIC India 2,26 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at