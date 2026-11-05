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05.11.2026 06:31:28
DIC India stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
DIC India präsentierte am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,17 INR, nach 6,40 INR im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,78 Prozent auf 2,74 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,23 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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