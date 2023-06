Dice-Aktie vorbörslich mit Kursfeuerwerk: Eli Lilly greift nach Dice - Milliardendeal

Der US-Pharmakonzern will das Biopharmaunternehmen Dice Therapeutics für rund 2,4 Milliarden Dollar (ca 2,2 Mrd Euro) kaufen. Beide Seiten hätten eine entsprechende endgültige Vereinbarung geschlossen, verkündeten die Unternehmen am Dienstag. Die jeweiligen Aufsichtsräte hätten der Transaktion zugestimmt. Eli Lilly will demnach pro Dice-Aktie 48 Dollar in bar zahlen. Dies entspreche einem Aufschlag von etwa 40 Prozent auf den volumengewichteten 30-Tage-Durchschnittskurs der Dice-Stammaktien zum 16. Juni 2023, hieß es weiter.

Anleger lockte die Nachricht massiv in die Dice-Aktie. Der Kurs sprang vorbörslich um fast 40 Prozent an, blieb mit zuletzt knapp 47 Dollar aber noch unter der Offerte. Die Aktie von Eli Lilly war nahezu unbewegt.

Mit Dice erwirbt Eli Lilly eine bestimmte Technologieplattform (Delscape) zur Entwicklung neuartiger, mündlich einzunehmender Medikamente gegen chronische Immunerkrankungen. Das Geschäft dürfte den Angaben zufolge im dritten Quartal abgeschlossen werden, sofern die Regulierungsbehörden zustimmen.

Im vorbörslichen NASDAQ-Handel stagniert die Eli Lilly-Aktie zeitweise unverändert bei 447,71 US-Dollar. Die Dice-Aktie springt derweil 37,73 Prozent auf 46,62 US-Dollar hoch.

/tav/mne/stk

INDIANAPOLIS/SOUT SAN FRANCISCO (dpa-AFX)