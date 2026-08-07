Dice hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Dice präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,06 USD, nach -0,020 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 31,3 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 2,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at