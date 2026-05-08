Dice informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Dice veröffentlichte am 05.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,210 USD je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,08 Prozent auf 29,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 32,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at