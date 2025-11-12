Dice stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Dice hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 32,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 35,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at