Dice: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Dice äußerte sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 0,03 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Dice noch ein Gewinn pro Aktie von 0,020 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Dice in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,78 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 31,4 Millionen USD im Vergleich zu 34,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,300 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 127,83 Millionen USD, gegenüber 141,93 Millionen USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 9,93 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at