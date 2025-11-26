Dicks Sporting Goods: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Dicks Sporting Goods hat am 25.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,86 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Dicks Sporting Goods ein EPS von 2,75 USD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 36,33 Prozent auf 4,17 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,06 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

