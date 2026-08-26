Foot Locker Aktie
WKN: 877539 / ISIN: US3448491049
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26.08.2026 03:20:38
Dick’s Sporting Goods’ Core Business Grows 4.9%, but Foot Locker Losses and Weak Guidance Send Shares Tumbling
A double miss on fiscal second-quarter estimates and deep guidance cuts for an important business unit were the key factors crushing Dick's Sporting Goods (NYSE:DKS) stock on Tuesday. Investors were particularly concerned that a recent high-profile acquisition by the sporting goods retailer wasn't nearly as valuable as some had imagined, and they sold the company's shares aggressively. By the end of the trading day, Dick's stock had declined by more than 30% -- its worst single-session drop on record. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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