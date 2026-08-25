Epic Aktie
WKN DE: A0Q3X1 / ISIN: US29428L2051
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25.08.2026 18:59:00
Dick’s Sporting Goods’ epic drop hits other footwear giants, as shoppers sour on retro sneakers
Shares of the sporting-goods retailer suffering a record selloff as profit and sales missed expectations and the full-year outlook was slashed.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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