Dick's Sporting Goods Aktie
WKN: 662541 / ISIN: US2533931026
|
12.03.2026 12:13:29
Dicks Sporting Goods Inc Profit Declines In Q4
(RTTNews) - Dicks Sporting Goods Inc (DKS) revealed earnings for fourth quarter that Drops, from last year
The company's bottom line totaled $128.34 million, or $1.41 per share. This compares with $299.97 million, or $3.62 per share, last year.
Excluding items, Dicks Sporting Goods Inc reported adjusted earnings of $314.15 million or $3.45 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 59.9% to $6.226 billion from $3.894 billion last year.
Dicks Sporting Goods Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $128.34 Mln. vs. $299.97 Mln. last year. -EPS: $1.41 vs. $3.62 last year. -Revenue: $6.226 Bln vs. $3.894 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dick's Sporting Goods Inc.
|
11.03.26
|Ausblick: Dicks Sporting Goods mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
25.02.26
|Erste Schätzungen: Dicks Sporting Goods öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
24.11.25
|Ausblick: Dicks Sporting Goods präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
10.11.25
|Erste Schätzungen: Dicks Sporting Goods legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)