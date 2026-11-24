Foot Locker Aktie
WKN: 877539 / ISIN: US3448491049
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24.11.2026 23:31:01
Dick’s Sporting Goods Raised Its Full-Year Earnings Forecast as Foot Locker Returned to Positive Comparable Sales. Here's What Investors Need to Know.
A turnaround at a major operating unit, estimates-beating numbers, and a raise in profitability guidance powered Dick's Sporting Goods (NYSE:DKS) stock to a double-digit gain on Tuesday. The specialty retailer's third quarter not only featured better-than-expected financials but also growth from the struggling brand it acquired last year.
Here's a look at how Dick's did overall and whether investors can expect further gains from the veteran athletic-gear purveyor.
Image source: Getty Images.
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