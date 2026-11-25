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25.11.2026 06:31:29
Dicks Sporting Goods stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Dicks Sporting Goods hat am 24.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.10.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,87 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Dicks Sporting Goods ein EPS von 0,860 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23,17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,13 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 4,17 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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