Dicks Sporting Goods veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Dicks Sporting Goods präsentierte in der am 25.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2026 endete.

Dicks Sporting Goods hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,50 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,71 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,59 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 53,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,65 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at