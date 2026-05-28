Dicks Sporting Goods: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Dicks Sporting Goods hat am 27.05.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,54 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 62,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,16 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,17 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 2,89 USD sowie einen Umsatz von 5,07 Milliarden USD belaufen.

Redaktion finanzen.at