Dicot Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Dicot Registered präsentierte in der am 18.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 SEK. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 SEK je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,040 SEK. Im Vorjahr hatten -0,080 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at