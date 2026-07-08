Perpetual LtdShs Aktie
WKN: 872071 / ISIN: AU000000PPT9
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08.07.2026 12:45:00
Did a New Perpetual Futures Deal Just Make Robinhood a Screaming Buy?
On July 1, Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD) launched its new Layer-2 blockchain, Robinhood Chain. Its Robinhood Wallet also began routing perpetual futures -- leveraged crypto derivatives with no expiration date -- through Lighter (CRYPTO: LIT), a decentralized crypto exchange that launched last December. Lighter's token spiked on the news as did Robinhood's stock.So is Robinhood a screaming buy now that it has a platform for handling one of the most popular types of derivatives right now?Robinhood Ventures backed Lighter's $68 million fundraise last November, and now it's reaping the upside. Robinhood Wallet users in eligible jurisdictions can now trade perpetual futures contracts on Lighter's network without leaving the app and without needing to withdraw their assets to use as collateral on another platform.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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