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07.07.2026 11:45:00
Did BigBear AI Investors Just Shoot Themselves in the Foot? Or Did They Set the Stock Up to Soar?
Corporate leadership teams usually don't ask much of their shareholders beyond approving board slates and executive compensation packages. But the board of BigBear.ai (NYSE: BBAI) just made a big ask of its shareholders, who responded with a move that could come back to bite them.Here's what happened and why it could be good (or bad) for the stock.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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