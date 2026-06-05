BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
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05.06.2026 06:00:16
Did BP miss CRH warning signs before hiring Albert Manifold?
Former colleagues say businessman’s management style should have raised concerns as oil group weighed him as chairWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
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|Did BP miss CRH warning signs before hiring Albert Manifold? (Financial Times)
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