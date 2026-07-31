NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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31.07.2026 22:23:00
Did China build a top-tier AI model by itself? A new report suggests Nvidia chips played a role.
Alibaba has an agreement for Moonshot to use its Nvidia H200s, according to Bloomberg — but the Chinese tech giant pushed back against the report.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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