Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
21.09.2026 16:16:51
Did Elon Musk Just Drop a Big Hint About a Possible SpaceX-Tesla Merger?
Elon Musk runs multiple companies, and given how interconnected their operations are, there is a glaring advantage in combining their efforts to realize synergies. Earlier this year, Musk merged xAI, which owns social media site X and the Grok chatbot, with his rocket company, Space Exploration Technologies Corp (NASDAQ:SPCX), better known as just SpaceX.
There may be an even bigger merger that lies ahead, however, including SpaceX and Musk's electric vehicle company, Tesla (NASDAQ:TSLA). And in a recent interview, he may have dropped a hint about that possibility.
Image source: Getty Images.
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Nachrichten zu Tesla
Analysen zu Tesla
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|326,80
|2,96%
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