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28.03.2026 11:36:00
Did Fed Chair Jerome Powell Throw President Donald Trump Under the Bus Concerning Inflation for a Second Straight FOMC Meeting?
For years, Wall Street's bull market rally has seemed impenetrable. The benchmark S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) has rallied by at least 16% in six of the last seven years, while the ageless Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI) and technology-driven Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) have also reached record heights.Several factors have played a role in the stock market's outperformance, including the rise of artificial intelligence (AI), the advent of quantum computing, better-than-expected corporate earnings, and President Donald Trump's Tax Cuts and Jobs Act, which permanently lowered the peak marginal corporate income tax rate to 21%. But an argument can be made that the prospect of lower interest rates is at or near the top of the list of catalysts fueling Wall Street's bull market. Unfortunately, this rate-easing cycle isn't guaranteed to continue, thanks in part to President Trump's tariff and trade policy.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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