The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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07.07.2026 19:21:00
Did Meta Overbuy AI Compute, or Is the Market Asking the Wrong Question?
Recent reporting says Meta Platforms (NASDAQ: META) is exploring ways to rent out excess AI compute. That gives investors an easy worry: maybe Meta bought too much infrastructure, and the AI capital expenditure (capex) cycle is moving from shortage to surplus faster than expected.That concern is fair. It is also incomplete.The question is not whether Meta has some idle compute today. The better question is whether Meta still chases the next generation of Nvidia (NASDAQ: NVDA) systems with the same urgency.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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