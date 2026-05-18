NextEra Energy Aktie
WKN DE: A1CZ4H / ISIN: US65339F1012
|
18.05.2026 18:50:28
Did NextEra Energy Just Make a Massive $67 Billion Bet on AI Power Demand? Here's All You Need to Know
In a massive mega-merger, NextEra Energy (NYSE: NEE) is buying Dominion Energy (NYSE: D) in a jaw-dropping all-stock deal valued at nearly $67 billion.Dominion shareholders will receive 0.8138 shares of NextEra for each share held of Dominion they hold. While NextEra Energy stock is dropping on the news, trading 6% lower as of Monday noon, shares of Dominion Energy were up around 9% as of noon.The deal will create an absolute colossus: the world's largest regulated electric utility business by market capitalization, serving more than 10 million customers and owning a staggering 110 gigawatts (GW) of generation capacity across diversified energy sources.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NextEra Energy Inc
Analysen zu NextEra Energy Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NextEra Energy Inc
|75,32
|-6,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTrump schürt Sorgen vor Iran-Eskalation: US-Börsen mit Verlusten -- ATX letztlich etwas fester -- DAX geht mit Gewinnen in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Markt zeigte sich am Montag ohne große Impulse. Der deutsche Leitindex bewegte sich aufwärts. Die US-Indizes weisen negative Vorzeichen auf. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenstart schwächer.