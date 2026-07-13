AMD Aktie

AMD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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13.07.2026 05:15:00

Did Nvidia's 2028 Rack Delay Under Jensen Huang Open a Door for AMD and Google?

One of the biggest evolutions of Nvidia's (NASDAQ: NVDA) business model is that it has gone from just selling graphics processing units (GPUs) to designing full server rack systems to handle specific AI tasks.This has been a key part of CEO Jensen Huang's strategy; however, it could have hit a snag when technology research outfit SemiAnalysis reported that its Kyber NVL144 next-gen AI rack system could be delayed until 2028 due to troubles with manufacturing a crucial circuit board.Nvidia has come out and said its roadmap remains intact, although questions linger.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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