Legacy Holdings Aktie
WKN DE: A0MUR6 / ISIN: US5249341067
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05.05.2026 12:33:00
Did President Donald Trump Just Outsmart Wall Street? The U.S. Government Just Made $34 Billion on a Legacy Tech Stock That Had Been Left for Dead.
Since the start of his second term, President Donald Trump's administration has had the U.S. government take an equity stake in at least 10 companies. While the government has taken equity stakes before, it has historically been done as a last resort when a company looks like it could be going out of business and keeping it afloat is viewed to be in the national interest.Most of the government's stakes over the past year have been in companies dealing with critical natural resources that the administration sees as vital to the economy.Some of the government's positions have performed quite well since it took a stake. Did Trump just outsmart Wall Street? The government has made roughly $34 billion on a company that not long ago had been viewed as a legacy tech company left for dead.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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