Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
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12.05.2026 19:15:00
Did rents really surge in April and boost inflation? Here’s the real story.
The rising shelter costs are actually slowing. Unfortunately, other prices are rising again.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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