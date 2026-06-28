Incredible Holdings Aktie

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WKN DE: A2P6F3 / ISIN: SGXE23963270

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28.06.2026 14:00:00

Did Salesforce Just Figure Out How to Beat the "SaaSpocalypse" With Its New Acquisition? Shares Are an Incredible Bargain If It Did.

Like virtually all software stocks, enterprise software-as-a-service (SaaS) giant Salesforce (NYSE: CRM) has been hit hard this year. Shares are down a stunning 42% on the year and now trade just slightly higher than 10 times this year's adjusted (non-GAAP) earnings per share guidance.The decline is not unique to Salesforce, though; the entire software sector has been decimated due to fears over artificial intelligence's new ability to code as well as the best human engineers.Software bulls would say that artificial intelligence (AI) could actually benefit certain software companies as long as they can pivot from a subscription model to a usage- or outcome-based model.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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