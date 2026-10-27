Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
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27.10.2026 21:03:13
Did Starbucks Just Give Investors Nearly 2.9 Billion Reasons to Buy Its Stock?
Starbucks (NASDAQ: SBUX) is infusing its stock with a tiny shot of something good. Earlier this month, the unavoidable coffee giant declared its latest dividend raise, and the timing felt opportune -- the investor morale-boosting move came several weeks in advance of the company's fiscal fourth-quarter earnings release, scheduled for Wednesday after market close.
The hike wasn't particularly robust; nevertheless, it showed the company is concerned about how dividend investors perceive it. Let's dig into the latest payout improvement and see whether that, along with the company's recent performance and future potential, makes the stock a buy.
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