Tell Aktie

Tell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MYYY / ISIN: PLTELL000023

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29.04.2026 17:34:00

Did the economy actually get stronger during the Iran war? Here’s what the numbers tell us.

The U.S. economy got off to a slow start in 2026, but it appears to have finished strong at the end of the first quarter, despite the war with Iran.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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