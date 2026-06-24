Green Aktie
WKN DE: A114R0 / ISIN: KYG4164T1031
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24.06.2026 18:42:00
Did the Trump White House just give Warsh the green light to hike interest rates? This analyst thinks so.
Treasury Secretary Scott Bessent has floated the idea of a single “tap the brakes” rate hike.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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