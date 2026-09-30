NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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30.09.2026 17:09:00
Did You Miss Out on Nvidia and Micron Technology? This Super Semiconductor Stock Could Soar Over the Next Few Years.
Many investors who want to profit from the artificial intelligence (AI) data center spending boom are still piling into Nvidia and Micron Technology. I don't blame them, considering Nvidia stock is up 900% over the past five years, while Micron stock has soared by a whopping 1,300%. However, the best returns going forward might come from downstream suppliers of semiconductor equipment and components.
Meet Cohu (NASDAQ: COHU). It supplies testing and handling machines that play a central role in the quality control process by ensuring chips are fit for purpose and defect-free before shipping to customers. The company had a market capitalization of just $3.2 billion as of the market close last Friday, Sept. 25, but here's why I predict it will soar in value over the next few years.
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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20:04
|Schwacher Wochentag in New York: Das macht der Dow Jones am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
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20:04
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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20:04
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite verbucht Zuschläge (finanzen.at)
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18:01
|Börse New York in Rot: Dow Jones mit Abgaben (finanzen.at)
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18:01
|Angespannte Stimmung in New York: So entwickelt sich der NASDAQ Composite mittags (finanzen.at)
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18:01
|Donnerstagshandel in New York: S&P 500 präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.at)
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18:01
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16:02
|Handel in New York: Dow Jones notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|206,40
|1,83%
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