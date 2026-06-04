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04.06.2026 06:31:29
DiDi Global A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
DiDi Global A hat am 02.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Das EPS lag bei -0,04 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,070 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,48 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,32 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 0,050 CNY sowie einen Umsatz von 58,74 Milliarden CNY prognostiziert.
Redaktion finanzen.at
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