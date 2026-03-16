DiDi Global A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

DiDi Global A hat am 13.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

DiDi Global A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,040 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat DiDi Global A mit einem Umsatz von insgesamt 8,24 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,36 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 11,99 Prozent gesteigert.

Analysten waren von einem Verlust je Aktie von 0,018 CNY ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 58,24 Milliarden CNY erwartet.

DiDi Global A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,030 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,040 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 31,54 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 28,73 Milliarden USD in den Büchern standen.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,27 CNY und einem Umsatz von 226,07 Milliarden CNY für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at