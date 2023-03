Die Apple Watch als Kinderuhr im Vodafone-Netz nutzen

Familienkonfiguration mit iOS 16.4 and watchOS 9.4 im Vodafone Mobilfunknetz möglichTarif Smart Tech M mit 3GB Datenvolumen und 500 Inklusivminuten ab mntl. 5,99 EuroWo hält sich der Sprössling gerade auf? Und geht es ihm gut? Mit einer smarten Kinderuhr ist der Kontakt zum Kind schnell hergestellt. Ganz einfach mit der Familie in Verbindung bleiben können Kinder mit der Apple Watch. Denn durch die ‚Familien-Konfiguration‘, mit der sich die Funktionen und Vorteile der Apple Watch auch ohne eigenes iPhone nutzen lassen, wird die Smartwatch kindertauglich. Der Zugang ins Vodafone-Mobilfunknetz erfolgt über den Tarif ‚Smart Tech M‘. Damit lassen sich Anrufe empfangen oder tätigen sowie Nachrichten versenden. Je nachdem, welche Einstellungen und Funktionen freigegeben werden, stehen Kindern weitere Apple Watch-Funktionen zur Verfügung. Die Familien-Konfiguration ermöglicht es Kindern, die Kommunikations-, Gesundheits-, Fitness- und Sicherheitsfunktionen der Apple Watch zu nutzen, auch wenn sie kein eigenes iPhone besitzen. Eltern können die Apple Watch über ihr eigenes iPhone einrichten, sodass Kinder über Telefonanrufe und Nachrichten mit Familie und Freunden in Kontakt bleiben können. Auch auf Karten, Siri, Alarmfunktionen und den App-Store lässt sich zugreifen. Eltern können den Standort ihrer Kinder ermitteln und profitieren gleichzeitig von leistungsstarken Sicherheitstools wie dem Emergency SOS Notruf. Die persönlichen Daten sind sicher verschlüsselt.Einfaches AnmeldeverfahrenWer die Familienkonfiguration verwenden möchte, koppelt die Apple Watch zunächst mit einem iPhone, das mit dem Vodafone Mobilfunknetz verbunden ist. Sogleich öffnet sich ein Fenster, in dem man sich mit seinem Vodafone-Kundenkennwort anmeldet. Nun wählt man einen der zwei verfügbaren Smart Tech M Tarife aus und bestätigt die Buchung. Eine eSim wird nun automatisch auf der Apple Watch aktiviert und die Kinder haben ihre eigene Telefonnummer. Wer bereits über einen Smart Tech Tarif verfügt und diesen mit der Apple Watch nutzen möchte, wählt im Buchungsprozess die Option „vorhanden Tarif nutzen“ aus. Der passende Tarif: Smart Tech MDie beiden zur Verfügung stehenden Tarife beinhalten ein Datenvolumen von 3 Gigabyte sowie 500 Sprachminuten zum Telefonieren und 100 SMS innerhalb Deutschlands. EU-Roaming unterstützt die Familienkonfiguration von Apple nicht.Unterschiedlich sind die Laufzeiten: Wer sich für eine Vertragslaufzeit von 24 Monaten entscheidet, zahlt monatlich 5,99 Euro. Wer sich nicht so lange binden und eine monatliche Kündigungsfrist haben möchte, zahlt 6,99 Euro pro Monat.Voraussetzung für die Nutzung der Familienkonfiguration ist eine Apple Watch mit eingebauter Mobilfunkfunktion (ab Series 4 oder SE). Eltern benötigen für die Familienkonfiguration zudem mindestens ein iPhone 6s mit IOS 14 oder neuer für die Erstkonfiguration der Apple Watch.Der Beitrag Die Apple Watch als Kinderuhr im Vodafone-Netz nutzen erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.