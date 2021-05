Die 10. China Flower Expo eröffnete auf Shanghais Insel Chongming

SHANGHAI, 31. Mai 2021 /PRNewswire/ -- Nach mehr als 1.000 Tagen der Vorbereitung eröffnete die 10. China Flower Expo am 21. Mai auf Shanghais Insel Chongming, wie das 10. China Flower Expo News Center berichtete.

Bei der Eröffnung der Gartenschau sagte Li Zheng, Parteisekretär des Bezirkskomitees von Chongming, dass die Ausstellung die bedeutenden Fortschritte aufzeigt, die Chongming in den letzten zwei Jahrzehnten bei der grünen Entwicklung gemacht hat.

„Seit Shanghai Chongming 2001 als Naturschutzgebiet positioniert hat, haben sich die Menschen in Chongming in den letzten 20 Jahren der ökologischen Entwicklung der Insel angenommen", so Li.

Es wurden keine neuen Fabriken angesiedelt, und statt auf Profit konzentrierte sich Chongming auf die Wiederherstellung seiner natürlichen Umwelt und der Entwicklung einer umweltfreundlichen Landwirtschaft und der Freizeit- und Tourismusindustrie mit dem Ziel, bis 2035 eine ökologische Insel von Weltrang zu werden.

Diese Bemühungen haben sich gelohnt. Die Insel ist heute zu 30 Prozent bewaldet, und die Bewohner genießen zu 90 Prozent des Jahres eine gute Luftqualität. Außerdem macht saubere Energie 56 Prozent des Stromverbrauchs auf der Insel aus.

Die Gartenschau gilt als wichtigste Gartenveranstaltung in China und findet im Zentrum von Chongming statt. Sie umfasst 180 Außengärten, 64 Innen-Ausstellungszonen und zwei Servicezonen.

Der riesige schmetterlingsförmige Century-Pavillon im nördlichen Teil des Ausstellungsbereichs wurde so konzipiert, dass er aussieht, als würde er in Richtung des Fuxing-Pavillons fliegen, dem permanenten Veranstaltungsort der Gartenschau, der in einem pfingstrosenförmigen Blumenfeld liegt. Das chinesische Wort „fuxing" bedeutet Verjüngung.

Dieses Design spiegelt das Thema „Blüte mit dem chinesischen Traum" wider, und würdigt das hundertjährige Jubiläum der Kommunistischen Partei Chinas.

Der Dongping National Forest Park bildet den südlichen Teil der Ausstellung und hier finden die Besucher innovative Blumendesigns, die von 30 Familien aus dem Yangtse-Flussdelta gestaltet wurden. Zum ersten Mal werden auf der Gartenschau Werke von nicht professionellen Gartenliebhabern gezeigt.

An ihrem ersten Wochenende verzeichnete die Gartenschau etwa 20.000 Besucher pro Tag, die mehr als 20.000 Exponate bewunderten, darunter 1.000 neue Blumensorten.

Shi Mingfang, CEO von Bright Dairy and Food, erklärt, dass die Gruppe ihre größte Blumenfabrik in Shanghai gebaut habe, ein 76.000 Quadratmeter großes intelligentes Gewächshaus, um Blumen für die Gartenschau zu lagern.

Song Limin, die Verantwortliche der Präsentation der Provinz Henan im Fuxing Pavillon, sagt, dass sie 500 Bonsai und Blumenarrangements mitgebracht haben, um beim Blumenwettbewerb der Blumenschau um die Goldmedaille zu kämpfen.

„Wir haben letztes Jahr damit begonnen, die Samen vorzubereiten und die Temperatur so kontrolliert, dass die Blumen während der Expo blühen", sagt sie.

Die Provinz Yunnan hat in ihrem Beitrag einen großen Bildschirm aufgestellt, der mit dem Kunming International Flora Auction Trading Center verbunden ist, und die Besucher können alle paar Sekunden live sehen, wie Blumen bei der Auktion den Besitzer wechseln.

Die 8. China Flower Trade Fair findet ebenfalls parallel zur Gartenschau statt, mit drei Veranstaltungen vom 21. bis 29. Mai, 5. bis 13. Juni und 19. bis 27. Juni. Rund 400 Gartenbaubetriebe aus dem ganzen Land verkaufen auf der Gartenschau verschiedene Blumen, Samen, Pflanzen, Setzlinge und Gartengeräte.

Fei Xuemei, Geschäftsführerin von Yunnan Holy Flora, prognostiziert, dass der Verkauf von Blumen in China aufgrund des steigenden Einkommensniveaus der Chinesen zunehmen werde.

„Blumen sind landwirtschaftliche Produkte mit hoher Wertschöpfung, und die Blumenindustrie trägt zur Wiederbelebung des ländlichen Raums bei", sagt sie.

Jiang Zehui, President der China Flower Association, erklärt, dass die Anbaufläche für Blumen im Land heute bei 1,5 Millionen Hektar liegt und sie einen jährlichen Umsatz von über 250 Milliarden Yuan (39,2 Milliarden Dollar) und ein Nettoexportvolumen von 622 Millionen Dollar generieren, was China zu einem der größten Blumenproduzenten und -händler der Welt macht.

Chongming hat seinen Blumeneinzelhandel gefördert, seit es vor drei Jahren den Zuschlag für die Gartenschau erhielt.

Bis zum Ende letzten Jahres waren in Chongming acht große Blumenunternehmen entstanden, die zusammen Investitionen von etwa 2,5 Milliarden Yuan tätigten. Die Anbaufläche für kommerzielle Blumen in Chongming erreichte 28.000 mu (1.865 Hektar).

Li Cheng, President der China Horticultural Society, sagt, dass Shanghai zwar nicht mit Yunnan konkurrieren könne, was die Blumenproduktion insgesamt angehe, aber seine Lage und die Tatsache, dass es sich um eine der reichsten Regionen des Landes handelt, mache es zu einem idealen Ort für den Pflanzen- und Blumenanbau.

„Da Chongming im Delta des Jangtse-Flusses liegt, können die Pflanzen schnell transportiert und nicht nur in Shanghai, sondern auch in den Provinzen Zhejiang und Jiangsu verkauft werden, wo das jährliche Pro-Kopf-Einkommen zu den fünf höchsten auf dem chinesischen Festland gehört", sagt Li. „Die Durchführung der Blumenausstellung wird Chongmings Marke als Blumeninsel sicherlich stärken."

Die Gartenschau wurde 1987 in Peking ins Leben gerufen und hat die Entwicklung des Blumenhandels in China gefördert. Sie wird alle vier Jahre in einer anderen chinesischen Stadt veranstaltet.

„Die Gartenschau ist eine Plattform für Austausch und Zusammenarbeit im Gartenbau. Sie fördert die Entwicklung der gesamten Kette, einschließlich der Blumenforschung und -entwicklung, Verarbeitung und Logistik", sagt Liu Dongsheng, Deputy Director der nationalen Forst- und Grünlandverwaltung.

Ein Nebeneffekt der Gartenschau ist auch die Aufwertung des Tourismussektors in Chongming. In Erwartung des massiven Zustroms von Gartenschau-Besuchern haben in den letzten drei Jahren Hunderte von Gästehäusern und Zimmer auf Bauernhöfen das Übernachtungsangebot bereichert.

„Durch die Gartenschau lernen mehr Menschen Chongming kennen, und sie kurbelt das ohnehin schon heiße Minsu-Business auf der Insel an", sagt Liu Qing, Besitzer der Pension Zhigu 1984 und Präsident der Chongming Minsu Association. Minsus sind chinesische Frühstückspensionen.

„Viele beliebte Minsus sind derzeit einen Monat im Voraus ausgebucht," sagt er.

Li Zheng, der Parteisekretär von Chongming, sagt, dass der Bezirk die Gelegenheit nutzen werde, seinen Ökotourismus und seine grüne Landwirtschaft während des 11. chinesischen Gipfeltreffens für ökologische Zivilisation am zweiten Tag der Gartenschau zu präsentieren.

„Wir werden die Dynamik aufrechterhalten und Chongming in eine schöne Landschaft verwandeln, in der die Menschen die Nachtsterne bestaunen, die Vögel singen hören und die Blumen riechen können", sagt Li.

Bildunterschrift: Der Century Pavillon der 10. China Flower Expo ist wie ein riesiger Schmetterling geformt.

Bildunterschrift: Die Blumenausstellung findet auf dem Shanghai Chongming Island statt

