Straumann Aktie
WKN DE: A3DHHH / ISIN: CH1175448666
|
17.04.2026 15:56:33
Die Aktionärinnen und Aktionäre der Straumann Group genehmigen alle Anträge
|
Straumann Holding AG
/ Schlagwort(e): Generalversammlung
Basel, 17. April 2026: An der heutigen Generalversammlung genehmigten die Aktionärinnen und Aktionäre der Straumann Holding AG alle Anträge des Verwaltungsrats. An der Versammlung nahmen 330 Aktionärinnen und Aktionäre teil, die zusammen mit den von der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin vertretenen Aktien 68.1% des gesamten Aktienkapitals repräsentierten.
Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten folgende Traktanden:
Die Wahlergebnisse finden sich im Anhang zu dieser Mitteilung.
Die nächste ordentliche Generalversammlung findet am 08. April 2027 im Kongresszentrum der Messe Basel statt.
Über die Straumann Group
Die Straumann Group (SIX: STMN) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Zahnersatz und kieferorthopädische Lösungen, die Lächeln und Selbstvertrauen zurückgeben. Sie vereint globale und internationale Marken wie Anthogyr, ClearCorrect, Medentika, Neodent, NUVO, Straumann und andere vollständig oder teilweise kontrollierte Gesellschaften und Partner, die für Spitzenleistungen, Innovation und Qualität bei Zahnersatz, in der korrektiven sowie digitalen Zahnmedizin stehen. In Zusammenarbeit mit führenden Kliniken, Instituten und Universitäten erforscht, entwickelt, produziert und liefert die Gruppe Zahnimplantate, Instrumente, CADCAM-Prothetik, kieferorthopädische Zahnschienen, Biomaterialien und digitale Lösungen für Zahnkorrektur, Zahnersatz, Zahnrestauration und zur Vermeidung von Zahnverlusten.
Die Gruppe mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, beschäftigt derzeit rund 12‘000 Mitarbeitende weltweit. Ihre Produkte, Lösungen und Dienstleistungen sind in mehr als 100 Ländern über ein breites Netz von Vertriebsgesellschaften und Partnern erhältlich.
Straumann Holding AG, Peter Merian-Weg 12, 4002 Basel, Schweiz
Telefon: +41 (0)61 965 11 11
Homepage: www.straumann-group.com
Kontakte:
Haftungsausschluss
Die Aussagen beruhen auf den Ansichten und Annahmen des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse und Geschäftsergebnisse zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Sie unterliegen Risiken und Unsicherheiten, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf zukünftige globale Wirtschaftsbedingungen, Pandemien, Wechselkurse, gesetzliche Bestimmungen, Marktbedingungen, Aktivitäten von Mitbewerbern und andere Faktoren, die ausserhalb der Kontrolle von Straumann liegen. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten oder erwarteten Ergebnissen abweichen. Straumann übernimmt keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung dieser Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen. Diese Mitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Straumann Holding AG
|Peter Merian-Weg 12
|4052 Basel
|Schweiz
|Telefon:
|+41619651239
|Fax:
|+41 61 965 11 06
|E-Mail:
|silvia.dobry@straumann.com
|Internet:
|www.straumann-group.com
|ISIN:
|CH1175448666
|Valorennummer:
|914326
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2310650
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2310650 17.04.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Straumann Holding AG
|
17.04.26
|Freundlicher Handel in Zürich: Anleger lassen SLI zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
|
17.04.26
|Gewinne in Zürich: SLI fester (finanzen.at)
|
17.04.26
|Straumann Group shareholders approve all proposals (EQS Group)
|
17.04.26
|Die Aktionärinnen und Aktionäre der Straumann Group genehmigen alle Anträge (EQS Group)
|
17.04.26
|Pluszeichen in Zürich: Am Mittag Pluszeichen im SLI (finanzen.at)
|
17.04.26
|SPI-Wert Straumann-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Straumann von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
16.04.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI schwächelt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
16.04.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI nachmittags schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Straumann Holding AG
Aktien in diesem Artikel
|Straumann Holding AG
|99,50
|4,74%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.